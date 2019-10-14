Глобальный лайфхак. Сурков объяснил ценность «Путинизма»
Помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков считает, так называемый Путинизм, эффективным способом управления государством. Об этом он заявил изданию «Актуальные комментарии», которое открыло рубрику под таким названием.
В разделе «Путинизм» предполагается давать оценку курсу Владимира Путина и его влиянию на страну и Земной шар, передает Ura.ru.
Сурков назвал эту инициативу «очень полезным начинанием», поскольку, по его словам, Путинизм представляет собой «глобальный политический лайфхак, хорошо работающий метод властвования».
Первый выпуск рубрики рассказывает о том, какой образ Путина складывается в зарубежных средствах массовой информации.
В связи с этим Владислав Сурков отметил, что именно с Запада к нам приходит «Путинизм», правда, порой, с частичными искажениями. Ранее именно помощник президента РФ ввёл в обиход термин «Путинизм».
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