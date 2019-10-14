Глобальный лайфхак. Сурков объяснил ценность «Путинизма»

14 октября 201914:50

Помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков считает, так называемый Путинизм, эффективным способом управления государством. Об этом он заявил изданию «Актуальные комментарии», которое открыло рубрику под таким названием.

В разделе «Путинизм» предполагается давать оценку курсу Владимира Путина и его влиянию на страну и Земной шар, передает Ura.ru.

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Сурков назвал эту инициативу «очень полезным начинанием», поскольку, по его словам, Путинизм представляет собой «глобальный политический лайфхак, хорошо работающий метод властвования».

Первый выпуск рубрики рассказывает о том, какой образ Путина складывается в зарубежных средствах массовой информации.

В связи с этим Владислав Сурков отметил, что именно с Запада к нам приходит «Путинизм», правда, порой, с частичными искажениями. Ранее именно помощник президента РФ ввёл в обиход термин «Путинизм».

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ФОТО: РИА Новости
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