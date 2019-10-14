Глобальный лайфхак. Сурков объяснил ценность «Путинизма»

Сурков назвал эту инициативу «очень полезным начинанием», поскольку, по его словам, Путинизм представляет собой «глобальный политический лайфхак, хорошо работающий метод властвования».

Первый выпуск рубрики рассказывает о том, какой образ Путина складывается в зарубежных средствах массовой информации.

В связи с этим Владислав Сурков отметил, что именно с Запада к нам приходит «Путинизм», правда, порой, с частичными искажениями. Ранее именно помощник президента РФ ввёл в обиход термин «Путинизм».

