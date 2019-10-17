Похоже на правду! Николай Сванидзе об отставке главы СПЧ

Совет по правам человека при президенте вскоре ждет смена руководителя, - следует из появившихся в четверг сообщений. Как стало известно «Интерфаксу», Михаил Федотов может скоро оставить пост председателя СПЧ. Причиной тому называется достижение им предельного возраста для нахождения на госслужбе - Михаилу Федотову 70 лет. Он является главой СПЧ и советником президента с осени 2010 года. Его вероятным преемником называется председатель Общественной палаты России, бывший главред журнала «Эксперт» Валерий Фадеев. Сам Михаил Федотов уклонился от прямого ответа, заверив, что продолжит заниматься правозащитной деятельностью.

Слухами, похожими на правду, назвал в эфире НСН сообщения о смене главы СПЧ член Совета по правам человека, публицист Николай Сванидзе.

«Это пока на уровне слухов, я бы сказал, но эти слухи похожи на правду, но я пока воздержусь от комментариев. Единственное, что скажу, что Федотов – совершенно потрясающий руководитель Совета, мой добрый товарищ, великолепный эксперт-юрист, очень порядочный человек. И, если его действительно снимут, я думаю, что это очень и очень напрасно».

Коллега г-на Сванидзе по СПЧ Ева Меркачева подтвердила «Интерфаксу» информацию о скором уходе Михаила Федотова.

Точку зрения Николая Сванидзе о напрасной замене Михаила Федотова на посту главы СПЧ разделяет и представитель международной правозащитной организации Human Rights Watch. Как заявила «Интерфаксу» заместитель директора организации по Европе и Центральной Азии Татьяна Локшина, «если сообщения о скорой отставке Федотова верны, то это будет означать роспуск совета в нынешнем его составе». По словам собеседницы агентства, «с учетом предполагаемого нового назначения и общеполитической обстановки в стране, с большой вероятностью независимые эксперты и правозащитники, которые сейчас находятся в совете, занимающиеся острыми темами гражданско-политических прав, в новом совете окажутся непредставленными». Говоря о названной кандидатуре потенциального главы СПЧ, она высказала убеждение, что при Валерии Фадееве совет будет совсем другой. И это может стать «огромной потерей для российского общества», - заключила представитель Human Rights Watch.

Пока, впрочем, подтверждений готовящейся отставки Михаила Федотова с поста председателя Совета по правам человека при президенте РФ из других источников не поступало.

