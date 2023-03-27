Патрушев: США могли стоять за терактами последних лет в Европе
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев не исключил, что за терактами последних лет в Европе могли стоять Соединенные Штаты.
По его словам, целью подобных действий Вашингтона могла быть дестабилизация ситуации на континенте. Политик отметил, что США заинтересованы в распаде Евросоюза, так как видят в нем экономического конкурента.
Секретарь СБ считает, что Вашингтон готов сражаться с Россией не только до последнего украинца, но и до последнего жителя Европы.
Ранее Патрушев рассказал об уникальном оружии, способном уничтожить США.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+8 989 / сут.
Умерли
397 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+8 160 / сут.
- Глава МАГАТЭ встретился с Зеленским во время посещения Днепровской ГЭС
- Росздравнадзор проверит обстоятельства смерти москвички из-за препарата для иммунитета
- Москалькова подтвердила передачу Украиной пяти тяжелораненых российских пленных
- СМИ: На Украину прибыли обещанные Германией 18 танков Leopard 2
- В Одессе демонтировали мемориальную доску в честь Суворова
- СМИ: Полиция на Бали задержала 17 россиян за нарушение ПДД
- Правительство Шотландии возглавит Хамза Юсаф
- Зеленский сообщил о посещении передовых позиций в Запорожье
- Патрушев: США могли стоять за терактами последних лет в Европе
- Фильм Гая Ричи «Переводчик» официально покажут в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru