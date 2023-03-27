Патрушев: США могли стоять за терактами последних лет в Европе

По его словам, целью подобных действий Вашингтона могла быть дестабилизация ситуации на континенте. Политик отметил, что США заинтересованы в распаде Евросоюза, так как видят в нем экономического конкурента.

Секретарь СБ считает, что Вашингтон готов сражаться с Россией не только до последнего украинца, но и до последнего жителя Европы.



Ранее Патрушев рассказал об уникальном оружии, способном уничтожить США.

