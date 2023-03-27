Патрушев: США могли стоять за терактами последних лет в Европе

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев не исключил, что за терактами последних лет в Европе могли стоять Соединенные Штаты.

Патрушев заявил, что Россия и Китай мешают господству США в мире

По его словам, целью подобных действий Вашингтона могла быть дестабилизация ситуации на континенте. Политик отметил, что США заинтересованы в распаде Евросоюза, так как видят в нем экономического конкурента.

Секретарь СБ считает, что Вашингтон готов сражаться с Россией не только до последнего украинца, но и до последнего жителя Европы.

Ранее Патрушев рассказал об уникальном оружии, способном уничтожить США.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ТерактыЕвропаСШАНиколай Патрушев

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