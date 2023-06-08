Патрушев: США и Британия заинтересованы в продолжении украинского конфликта

Патрушев подчеркнул, что украинцы, россияне и население стран ОДКБ не заинтересованы в продолжении кризиса. Тем не менее «почему-то конфликт разворачивается».

«Называю вам страну, которая в первую очередь заинтересована - это США, и также Англия», — цитирует РИА Новости секретаря Совбеза.

Ранее Патрушев заявил, что США, Британия и их партнеры координируют деятельность ВСУ, и Запад должен ответить за содействие в разрушении Каховской гидроэлектростанции, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

