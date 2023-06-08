Патрушев: США и Британия заинтересованы в продолжении украинского конфликта
США и Великобритания заинтересованы в продолжении украинского конфликта. Об этом заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев по итогам встречи секретарей совбезов государств ОДКБ с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Патрушев подчеркнул, что украинцы, россияне и население стран ОДКБ не заинтересованы в продолжении кризиса. Тем не менее «почему-то конфликт разворачивается».
«Называю вам страну, которая в первую очередь заинтересована - это США, и также Англия», — цитирует РИА Новости секретаря Совбеза.
Ранее Патрушев заявил, что США, Британия и их партнеры координируют деятельность ВСУ, и Запад должен ответить за содействие в разрушении Каховской гидроэлектростанции, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рогов заявил о гигантских потерях украинской армии в Запорожской области
- Патрушев: США и Британия заинтересованы в продолжении украинского конфликта
- Синоптики пообещали москвичам возвращение жары к 17 июня
- Выборы губернатора Подмосковья назначили на 10 сентября
- Пять человек погибли после разрушения Каховской ГЭС
- На съемки фильма о группе Amatory в первые две недели собрали более 250 тысяч рублей
- Новая Lada Vesta NG появится в продаже 9 июня
- Лукашенко возложил ответственность за подрыв Каховской ГЭС на Украину
- В WhatsApp появятся каналы
- ВСУ впервые применили РСЗО HIMARS для обстрела окопов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru