Трамп объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне
Президент США Дональд Трамп подписал прокламацию, устанавливающую Днём Победы во Второй мировой войне 8 мая. Об этом сообщает Белый дом.
В документе американский лидер напомнил, что страна вступила в войну после нападения на Перл-Харбор. Он призвал чтить память более 250 тысяч павших воинов США, которые защищали свободу от национал-социализма и фашизма.
«Без жертвы наших солдат эта война не была бы выиграна, и сегодня мир выглядел бы совершенно иначе», — указал Трамп.
Глава Белого дома подчеркнул, что американский народ вновь берёт на себя обязательство «хранить безопасность, процветание и свободу США и всего мира».
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил против приглашения Трампа на парад Победы в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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