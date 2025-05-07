Трамп объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне

Президент США Дональд Трамп подписал прокламацию, устанавливающую Днём Победы во Второй мировой войне 8 мая. Об этом сообщает Белый дом.

Трамп назвал наибольшим вклад США в победу во Второй мировой войне

В документе американский лидер напомнил, что страна вступила в войну после нападения на Перл-Харбор. Он призвал чтить память более 250 тысяч павших воинов США, которые защищали свободу от национал-социализма и фашизма.

«Без жертвы наших солдат эта война не была бы выиграна, и сегодня мир выглядел бы совершенно иначе», — указал Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул, что американский народ вновь берёт на себя обязательство «хранить безопасность, процветание и свободу США и всего мира».

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил против приглашения Трампа на парад Победы в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вторая Мировая ВойнаСШАДональд Трамп

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