В Тирасполе открыли мемориальную доску красноармейцу Гитлеру

В Тирасполе установили мемориальную доску в честь красноармейца Семена Гитлера, участвовавшего в боях с нацистскими войсками в 1941 году. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Приднестровской Молдавской Республики.

По данным ведомства, памятная табличка появилась на месте взорванной огневой точки № 911 Тираспольского укрепленного района, где проходила церемония открытия.

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Согласно архивным материалам, в августе 1941 года комендант укрепрайона полковник Григорий Коченов представил бойца к медали «За отвагу». В представлении указывалось, что Гитлер, пулеметчик 73-го отдельного батальона, восемь суток в одиночку вел оборону, находясь в окружении и будучи раненым. За это время он уничтожил сотни солдат вермахта и румынских частей, а после израсходования боезапаса сумел прорваться к своим с оружием.

Позже, как уточнили в Минобороны ПМР, в приказе о награждении фамилию бойца изменили на Гитлев. В связи с этим на установленной доске указана двойная фамилия — Гитлер-Гитлев. Известно, что красноармеец погиб в июле 1942 года при обороне Севастополя, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт правительства Приднестровской Молдавской республики
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