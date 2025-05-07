В Тирасполе открыли мемориальную доску красноармейцу Гитлеру

В Тирасполе установили мемориальную доску в честь красноармейца Семена Гитлера, участвовавшего в боях с нацистскими войсками в 1941 году. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Приднестровской Молдавской Республики.

По данным ведомства, памятная табличка появилась на месте взорванной огневой точки № 911 Тираспольского укрепленного района, где проходила церемония открытия.