Кремль обвинил Киев в нежелании мира на фоне атак дронов по России
Украинская сторона продолжает демонстрировать отказ от мирного урегулирования конфликта, активизируя атаки беспилотников на российские регионы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, удары, наносящиеся в том числе в дни визитов зарубежных лидеров в Москву на мероприятия к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, свидетельствуют о стремлении Киева к эскалации. Представитель Кремля также обвинил украинские силы в попытках атак по гражданской инфраструктуре, расценив их как проявление террористических методов.
Как отметил Песков, подобные действия со стороны Украины подтверждают необходимость продолжения специальной военной операции.
По данным Минобороны, только в ночь на 6 мая системы ПВО сбили 105 беспилотников над различными регионами страны. Днем ранее было уничтожено около 30 аппаратов, направлявшихся в сторону Москвы. В понедельник утром мэр столицы Сергей Собянин сообщил об отражении новой атаки на город, передает «Радиоточка НСН».
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