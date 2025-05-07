Кремль обвинил Киев в нежелании мира на фоне атак дронов по России

Украинская сторона продолжает демонстрировать отказ от мирного урегулирования конфликта, активизируя атаки беспилотников на российские регионы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, удары, наносящиеся в том числе в дни визитов зарубежных лидеров в Москву на мероприятия к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, свидетельствуют о стремлении Киева к эскалации. Представитель Кремля также обвинил украинские силы в попытках атак по гражданской инфраструктуре, расценив их как проявление террористических методов.