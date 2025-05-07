Кремль обвинил Киев в нежелании мира на фоне атак дронов по России

Украинская сторона продолжает демонстрировать отказ от мирного урегулирования конфликта, активизируя атаки беспилотников на российские регионы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, удары, наносящиеся в том числе в дни визитов зарубежных лидеров в Москву на мероприятия к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, свидетельствуют о стремлении Киева к эскалации. Представитель Кремля также обвинил украинские силы в попытках атак по гражданской инфраструктуре, расценив их как проявление террористических методов.

Собянин заявил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника

Как отметил Песков, подобные действия со стороны Украины подтверждают необходимость продолжения специальной военной операции.

По данным Минобороны, только в ночь на 6 мая системы ПВО сбили 105 беспилотников над различными регионами страны. Днем ранее было уничтожено около 30 аппаратов, направлявшихся в сторону Москвы. В понедельник утром мэр столицы Сергей Собянин сообщил об отражении новой атаки на город, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
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