В РЖД предупредили о сложностях с онлайн-покупкой билетов в столичном регионе

Пассажиры столичного региона могут испытывать трудности при попытке оформить электронный билет на сетевых ресурсах Российских железных дорог 7, 8 и 9 мая, предупредил национальный перевозчик. Сбои могут наблюдаться как на сайте ОАО, так и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

В компании объяснили это прогнозируемыми перебоями в функционировании интернета. В РЖД рекомендуют оформлять билеты через сеть Wi-Fi или непосредственно в кассах.