В РЖД предупредили о сложностях с онлайн-покупкой билетов в столичном регионе
Пассажиры столичного региона могут испытывать трудности при попытке оформить электронный билет на сетевых ресурсах Российских железных дорог 7, 8 и 9 мая, предупредил национальный перевозчик. Сбои могут наблюдаться как на сайте ОАО, так и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
В компании объяснили это прогнозируемыми перебоями в функционировании интернета. В РЖД рекомендуют оформлять билеты через сеть Wi-Fi или непосредственно в кассах.
Деньги, потраченные на неиспользованный электронный билет на поезд дальнего следования отправлением 7 - 10 мая в РЖД обещают вернуть по претензии, которую необходимо направить не позднее 11 мая на электронный адрес Moscow07.05@fpc.ru.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», жалобы на проблемы с интернетом начали поступать с утра 5 мая, затем их становилось все больше. О проблемах клиентов предупредили банки, онлайн магазины, другие сетевые ресурсы. В связи с празднованием 80-летия Победы в Москве и Санкт-Петербурге действует ряд ограничений в целях безопасности, в том числе, по мобильному интернету.
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