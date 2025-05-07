В Домодедово временно ограничили прием и выпуск самолетов

В московском аэропорту «Домодедово» с 19:15 мск введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Причины введения ограничений не уточняются. В Росавиации пообещали проинформировать о дальнейших действиях по мере поступления данных.