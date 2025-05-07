В Домодедово временно ограничили прием и выпуск самолетов
В московском аэропорту «Домодедово» с 19:15 мск введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Причины введения ограничений не уточняются. В Росавиации пообещали проинформировать о дальнейших действиях по мере поступления данных.
В последние дни московский регион подвергается атакам со стороны беспилотников. олько за ночь на 7 мая российские системы ПВО зафиксировали и уничтожили 14 дронов, направлявшихся к столице.
Атаки происходят на фоне подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, на которое в Москву прибыли лидеры ряда иностранных государств, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru