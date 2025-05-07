Россиянин получил пять лет колонии за взятку и сбитого полицейского

Судом установлено, что мужчина был задержан 19 апреля 2023 года на площади Ленина возле Псковского государственного университета по подозрению в даче взятки в значительном размере. Злоумышленник попытался скрыться от правоохранителей на автомобиле Mercedes и сбил сотрудника полиции, который охранял место задержания.

Автомобиль осужденного был конфискован по решению суда.

Ранее гендиректора сети клиник «Меги» задержали по делу о взятке в 800 тысяч рублей в Уфе. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

