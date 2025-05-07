Россиянин получил пять лет колонии за взятку и сбитого полицейского

Суд приговорил жителя Пскова к пяти годам колонии общего режима за дачу взятки налоговому инспектору и за применение насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Псковской области.

Директор сети клиник «Меги» задержан по делу о взятке

Судом установлено, что мужчина был задержан 19 апреля 2023 года на площади Ленина возле Псковского государственного университета по подозрению в даче взятки в значительном размере. Злоумышленник попытался скрыться от правоохранителей на автомобиле Mercedes и сбил сотрудника полиции, который охранял место задержания.

Автомобиль осужденного был конфискован по решению суда.

Ранее гендиректора сети клиник «Меги» задержали по делу о взятке в 800 тысяч рублей в Уфе. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
ТЕГИ:ПреступленияПсковская ОбластьСудПриговор

Горячие новости

Все новости

партнеры