Тюменская пенсионерка получила за падение с самоката 400 тысяч рублей
Пенсионерка из Тюмени отсудила 400 тысяч рублей у ответственной организации после того, как упала с самоката в парке «Затюменский». Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Отмечается, что инцидент произошел в мае 2023 года. Женщина отправилась на прогулку с внуком и упала при спуске в «Памп-парке» на сооружении «Волна». Пенсионерку госпитализировали со множественными переломами левой ноги, ей потребовалась операция.
Пострадавшая подала заявление в прокуратуру, в котором сообщила, что скейт-площадка содержится в ненадлежащем состоянии, проверка подтвердила ее слова.
Моральный вред женщине должна будет выплатить муниципальная спортивная школа №2, ответственная за объект.
Ранее москвичка споткнулась на иммерсивном шоу и отсудила более 100 тысяч рублей компенсации. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru