Тюменская пенсионерка получила за падение с самоката 400 тысяч рублей

Отмечается, что инцидент произошел в мае 2023 года. Женщина отправилась на прогулку с внуком и упала при спуске в «Памп-парке» на сооружении «Волна». Пенсионерку госпитализировали со множественными переломами левой ноги, ей потребовалась операция.

Пострадавшая подала заявление в прокуратуру, в котором сообщила, что скейт-площадка содержится в ненадлежащем состоянии, проверка подтвердила ее слова.

Моральный вред женщине должна будет выплатить муниципальная спортивная школа №2, ответственная за объект.

Ранее москвичка споткнулась на иммерсивном шоу и отсудила более 100 тысяч рублей компенсации. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

