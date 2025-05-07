Экс-главу штаба Бориса Надеждина задержали в Санкт-Петербурге
Бывшая глава петербургского штаба кандидата в президенты РФ Бориса Надеждина Дарья Хейкинен (признана в РФ иноагентом) в своих соцсетях заявила, что была задержана в Северной столице.
По её словам, в настоящее время она находится в отделении полиции и ждёт суда.
Telegram-канал «Ротонда», со ссылкой на близких Хейкинен сообщает, что её задержали по статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование символики экстремистских организаций».
Ранее по аналогичной статье в Екатеринбурге был задержан главный редактор издания «Вечерние ведомости» Владислав Постников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru