Экс-главу штаба Бориса Надеждина задержали в Санкт-Петербурге

По её словам, в настоящее время она находится в отделении полиции и ждёт суда.

Telegram-канал «Ротонда», со ссылкой на близких Хейкинен сообщает, что её задержали по статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование символики экстремистских организаций».

Ранее по аналогичной статье в Екатеринбурге был задержан главный редактор издания «Вечерние ведомости» Владислав Постников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

