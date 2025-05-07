Советские флаги и ленты в Берлине останутся под запретом 8-9 мая
Административный суд Берлина оставил в силе решение полиции о запрете демонстрации советских и российских флагов, а также георгиевских ленточек у мемориалов в дни празднования 8 и 9 мая. Об этом сообщает издание Berliner Kurier.
Инициатором запрета выступила полиция Берлина, распространившая его на территорию мемориального комплекса в Трептов-парке и прилегающие районы. Одно из общественных объединений попыталось оспорить этот шаг, однако суд признал меры обоснованными.
Как указано в судебном постановлении, целью ограничений является защита общественного порядка и обеспечение достойного проведения памятных мероприятий.
Суд также связал свое решение с продолжающимся конфликтом на Украине, отметив, что в нынешних условиях демонстрация ряда символов может спровоцировать напряженность, передает «Радиоточка НСН».
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