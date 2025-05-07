Советские флаги и ленты в Берлине останутся под запретом 8-9 мая

Административный суд Берлина оставил в силе решение полиции о запрете демонстрации советских и российских флагов, а также георгиевских ленточек у мемориалов в дни празднования 8 и 9 мая. Об этом сообщает издание Berliner Kurier.

Инициатором запрета выступила полиция Берлина, распространившая его на территорию мемориального комплекса в Трептов-парке и прилегающие районы. Одно из общественных объединений попыталось оспорить этот шаг, однако суд признал меры обоснованными.