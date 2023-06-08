Лукашенко: Важно остановить украинский конфликт, а не искать его причины
Важно остановить конфликт на Украине, а не заниматься поиском причин произошедшего. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с секретарями совбезов стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Как отметил глава республики, ни одно совещание не обходится без обсуждения ситуации на Украине. Президент попросил участников встречи не пытаться искать причины кризиса.
«Рано или поздно мы будем говорить о причинах. Но сейчас важнейший вопрос - остановить этот конфликт», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.
Ранее белорусский президент заявил, что у Киева было много вариантов для мирного урегулирования конфликта, однако украинская сторона ими не воспользовалась, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru