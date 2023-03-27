Патрушев: Россия дважды спасала США от распада

По его словам, Россия помогла США во время Войны за независимость и Гражданской войны в США. Патрушев подчеркнул, что Москва всегда выступала за независимость других народов.

По его словам, Россия на протяжении своей истории защищала государственность и суверенитет тех государств, которые просили ее о помощи. Однако он отметил нецелесообразность новой поддержки Вашингтона.

Ранее Патрушев заявил, что долгосрочная цель США и НАТО заключается в том, чтобы установить военное доминирование над Евразией с ее восточного фланга.

