Патрушев: США и НАТО стремятся установить доминирование над Евразией

Он отметил, что об этом свидетельствует перевооружение австралийского флота в рамках альянса AUKUS, в том числе с поставкой атомных подлодок, а также военная поддержка Тайваня и Южной Кореи.

Ранее Николай Патрушев заявил, что с 1945 года источником любой эскалации напряженности в глобальном масштабе являются США. Он пояснил, что речь идет о безудержном стремлении американских властей сохранить за собой главенствующую роль в мире.

