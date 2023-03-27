Патрушев: США и НАТО стремятся установить доминирование над Евразией
Долгосрочная цель Соединенных Штатов и Североатлантического альянса заключается в том, чтобы установить военное доминирование над Евразией с ее восточного фланга. Такое заявление сделал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в интервью «Российской газете».
Он отметил, что об этом свидетельствует перевооружение австралийского флота в рамках альянса AUKUS, в том числе с поставкой атомных подлодок, а также военная поддержка Тайваня и Южной Кореи.
Ранее Николай Патрушев заявил, что с 1945 года источником любой эскалации напряженности в глобальном масштабе являются США. Он пояснил, что речь идет о безудержном стремлении американских властей сохранить за собой главенствующую роль в мире.
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