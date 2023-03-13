Патрушев призвал провести объективное расследование теракта на «Северных потоках»
Москва настоятельно требует организации объективного расследовании подрывов трубопроводов системы «Северный поток» с привлечением самой России и иных сторон, которые заинтересованы в этом. С таким заявлением выступил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Он выразил возмущение тем, что РФ до сих пор не подключили к выяснению обстоятельств диверсии. Патрушев подчеркнул, что пока неясно, кто именно выступил в качестве заказчика и исполнителя этого теракта, несмотря на ряд публикаций на Западе на эту тему.
Как заявил Патрушев в интервью «АиФ», Вашингтон сегодня заставляет руководство Германии идти на поводу у выгодной ему версии диверсии на «Северных потоках», исполнителем которой называют некую проукраинскую автономную группировку.
Как отмечает НСН, Москва уже заявила ранее, что не верит в причастность Киева к подрыву трубопроводов. Россия намерена обнародовать в Совете безопасности ООН переписку с Данией, Швецией и Германией по поводу расследования.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru