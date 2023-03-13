Патрушев призвал провести объективное расследование теракта на «Северных потоках»

Москва настоятельно требует организации объективного расследовании подрывов трубопроводов системы «Северный поток» с привлечением самой России и иных сторон, которые заинтересованы в этом. С таким заявлением выступил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Он выразил возмущение тем, что РФ до сих пор не подключили к выяснению обстоятельств диверсии. Патрушев подчеркнул, что пока неясно, кто именно выступил в качестве заказчика и исполнителя этого теракта, несмотря на ряд публикаций на Западе на эту тему.