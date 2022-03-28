Патрушев: Необдуманная политика США привела к ситуации на Украине

Ситуация на Украине стала лишь одним из трагических следствий необдуманной политики Соединенных Штатов, они толкают человечество к катастрофе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.

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По его словам, США целенаправленно многие годы подавляли независимые государства в угоду собственным геополитическим и финансовым интересам.

Ранее научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что США хотят сохранить на Украине нынешний режим, при этом им не важно, пойдет ли Киев на территориальные уступки.

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ФОТО: kremlin.ru
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