Патрушев: Необдуманная политика США привела к ситуации на Украине

По его словам, США целенаправленно многие годы подавляли независимые государства в угоду собственным геополитическим и финансовым интересам.

Ранее научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что США хотят сохранить на Украине нынешний режим, при этом им не важно, пойдет ли Киев на территориальные уступки.

