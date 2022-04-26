Патрушев не исключил распада Украины на несколько стран

Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев в интервью «Российской газете» заявил, что США, задолго до госпереворота 2014 года, внушали украинцам «ненависть ко всему русскому».

Патрушев: Необдуманная политика США привела к ситуации на Украине

По его словам, Вашингтон цинично выбрал Украину для того, чтобы с помощью своих ставленников в Киеве, «создать антипод России» и разделить, «по сути, единый народ».

«Если что сегодня и объединяет народы, живущие на Украине, то лишь страх перед зверствами националистических батальонов. Поэтому итогом политики Запада и подконтрольного ему киевского режима может стать только распад Украины на несколько государств», - резюмировал секретарь СБ РФ.

Ранее Патрушев заявил, что целью спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине является «разгром плацдарма неонацизма», который был создан усилиями Запада у границ России.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:СШАУкраинаРоссияНиколай Патрушев
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