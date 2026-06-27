В Дагестане раскрыли хищение 82 млн рублей при строительстве мусорных полигонов

В Дагестане раскрыли хищение более 82 млн рублей, выделенных на строительство и эксплуатацию мусороперерабатывающих объектов. Уголовное дело возбудили после совместных оперативных мероприятий полиции и ФСБ, передает ТАСС.

По версии следствия, руководители республиканского экологического оператора и двух коммерческих фирм подавали поддельные документы. Они завышали объемы выполненных работ, а также данные о строительных материалах и оборудовании для полигонов в четырех районах республики.

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В рамках расследования следователи провели 38 обысков в Дагестане, Санкт-Петербурге, а также в Астраханской, Воронежской, Московской областях и Чувашской Республике. В ходе мероприятий были изъяты вещдоки и документы, имеющие значение для дела.

По подозрению в мошенничестве задержали шесть человек, включая руководителей подрядчиков и заказчика. Одному из фигурантов уже избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, остальные следственные действия продолжаются.

В пятницу, 26 июня, в Дагестане также задержали подростка-администратора международной террористической сети, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Переработка МусораХищениеДагестан

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