В Дагестане раскрыли хищение 82 млн рублей при строительстве мусорных полигонов

В Дагестане раскрыли хищение более 82 млн рублей, выделенных на строительство и эксплуатацию мусороперерабатывающих объектов. Уголовное дело возбудили после совместных оперативных мероприятий полиции и ФСБ, передает ТАСС.

По версии следствия, руководители республиканского экологического оператора и двух коммерческих фирм подавали поддельные документы. Они завышали объемы выполненных работ, а также данные о строительных материалах и оборудовании для полигонов в четырех районах республики.