В Дагестане раскрыли хищение 82 млн рублей при строительстве мусорных полигонов
В Дагестане раскрыли хищение более 82 млн рублей, выделенных на строительство и эксплуатацию мусороперерабатывающих объектов. Уголовное дело возбудили после совместных оперативных мероприятий полиции и ФСБ, передает ТАСС.
По версии следствия, руководители республиканского экологического оператора и двух коммерческих фирм подавали поддельные документы. Они завышали объемы выполненных работ, а также данные о строительных материалах и оборудовании для полигонов в четырех районах республики.
В рамках расследования следователи провели 38 обысков в Дагестане, Санкт-Петербурге, а также в Астраханской, Воронежской, Московской областях и Чувашской Республике. В ходе мероприятий были изъяты вещдоки и документы, имеющие значение для дела.
По подозрению в мошенничестве задержали шесть человек, включая руководителей подрядчиков и заказчика. Одному из фигурантов уже избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, остальные следственные действия продолжаются.
В пятницу, 26 июня, в Дагестане также задержали подростка-администратора международной террористической сети, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Дагестане раскрыли хищение 82 млн рублей при строительстве мусорных полигонов
- Жители Севастополя снова смогут покупать бензин по QR-кодам
- Ущерб от землетрясений в Венесуэле оценили в $6,7 млрд
- Минпросвещения сообщило о завершении вывоза детей из «Артека»
- Буркина-Фасо разорвала дипотношения с Францией
- Риелторы оценили шансы продать замок Пугачевой за полмиллиарда рублей
- Путин утвердил многократное повышение пошлин для мигрантов
- Андреасяну посоветовали взять Янковского на роль Бендера в «12 стульев»
- Народный артист Стеблов раскрыл детали своей госпитализации
- К Земле приближается крупнейшая за 2026 год группа солнечных пятен