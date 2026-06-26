К Земле приближается крупнейшая за 2026 год группа солнечных пятен

К Земле приближается самое масштабное за последние пять месяцев скопление солнечных пятен, передает РЕН ТВ. Об этом рассказали специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

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Активная область под номером 4478 попала в поле зрения наблюдателей всего трое суток назад. С тех пор она стремительно увеличивается в размерах, выходя к нашей планете с обратной стороны светила.

Несмотря на поистине впечатляющие габариты, данная область пока проявляет лишь умеренную активность. Астрономы продолжают внимательно следить за ее дальнейшим развитием.

Между тем ведущий научный сотрудник института космических исследований РА Натан Эйсмонт в интервью НСН рассказал, к чему приведет столкновение облаков солнечной плазмы.

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ФОТО: РИА Новости
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