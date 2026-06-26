К Земле приближается крупнейшая за 2026 год группа солнечных пятен

Активная область под номером 4478 попала в поле зрения наблюдателей всего трое суток назад. С тех пор она стремительно увеличивается в размерах, выходя к нашей планете с обратной стороны светила.

Несмотря на поистине впечатляющие габариты, данная область пока проявляет лишь умеренную активность. Астрономы продолжают внимательно следить за ее дальнейшим развитием.

Между тем ведущий научный сотрудник института космических исследований РА Натан Эйсмонт в интервью НСН рассказал, к чему приведет столкновение облаков солнечной плазмы.

