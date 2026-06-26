Путин утвердил многократное повышение пошлин для мигрантов
Президент России Владимир Путин утвердил закон о существенном повышении государственных пошлин в сфере миграции, а также о введении ряда новых сборов. Об этом сообщает РИА Новости.
Документ предусматривает появление ранее не существовавших видов пошлин. В частности, мигрантам придется платить 6 000 рублей за замену вида на жительство и 5 000 рублей за выдачу дубликата разрешения на временное проживание.
Кроме того, значительно дорожает оформление визы для многократного пересечения границы, ее стоимость вырастет с 1 920 до 6 000 рублей. Цена приглашения на въезд составит 8 000 рублей, а пошлина за выдачу вида на жительство достигнет суммы в 30 000 рублей.
Также увеличивается цена оформления разрешений на временное проживание, на работу и привлечение иностранных сотрудников. Пошлина при приеме и выходе из гражданства РФ вырастет с 4 200 до 50 000 рублей.
Ранее депутат Госдумы Михаил Матвеев рассказал НСН, как рост пошлин для мигрантов повлияет на рынок жилья в России.
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