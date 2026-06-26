Путин утвердил многократное повышение пошлин для мигрантов

Кроме того, значительно дорожает оформление визы для многократного пересечения границы, ее стоимость вырастет с 1 920 до 6 000 рублей. Цена приглашения на въезд составит 8 000 рублей, а пошлина за выдачу вида на жительство достигнет суммы в 30 000 рублей.

Также увеличивается цена оформления разрешений на временное проживание, на работу и привлечение иностранных сотрудников. Пошлина при приеме и выходе из гражданства РФ вырастет с 4 200 до 50 000 рублей.

Ранее депутат Госдумы Михаил Матвеев рассказал НСН, как рост пошлин для мигрантов повлияет на рынок жилья в России.

