В своих экранизациях классики Сарик Андреасян делает упор на красивую картинку, жертвуя смыслом и достоверностью, ему не стоит работать в этом жанре и портить еще одно классическое произведение — «12 стульев». Об этом НСН заявил кинокритик Александр Шпагин.

Андреасян ранее объявил, что начинает работу над новой экранизацией романа «12 стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова. По его словам, будущий фильм сохранит классическую сюжетную основу романа. Съемки стартуют летом 2027 года. Шпагин посоветовал Андреасяну отказаться от идеи новой экранизации.

«Андреасян, видимо, решил переснять всю отечественную классику, потому что нет сценариев, которые он мог бы поставить, все, что существует на сегодняшний день, он уже поставил. В какой-то степени это его эпатаж, в какой-то степени фронда — вот, дескать, я переставлю всю классику и покажу вам, как меня ругать за Андрея Тарковского. Отношусь я к этому достаточно плохо. Вообще я заступаюсь за Андреасяна, он очень хорош в жанре трагедии, драмы, считаю удачами такие его картины, как “Мужское слово”, “Землетрясение”, “Непрощенный” и тем более замечательная работа “Жизнь по вызову”. Но он упорно делает экранизации. Пока в этом жанре у него ничего удачного не получилось», — сказал Шпагин.