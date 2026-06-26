Андреасяну посоветовали взять Янковского на роль Бендера в «12 стульев»
Но лучше всего для Андреасяна будет отказ от очередной экранизации, так как ранее в этом жанре у него не получалось, сказал НСН Александр Шпагин.
В своих экранизациях классики Сарик Андреасян делает упор на красивую картинку, жертвуя смыслом и достоверностью, ему не стоит работать в этом жанре и портить еще одно классическое произведение — «12 стульев». Об этом НСН заявил кинокритик Александр Шпагин.
Андреасян ранее объявил, что начинает работу над новой экранизацией романа «12 стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова. По его словам, будущий фильм сохранит классическую сюжетную основу романа. Съемки стартуют летом 2027 года. Шпагин посоветовал Андреасяну отказаться от идеи новой экранизации.
«Андреасян, видимо, решил переснять всю отечественную классику, потому что нет сценариев, которые он мог бы поставить, все, что существует на сегодняшний день, он уже поставил. В какой-то степени это его эпатаж, в какой-то степени фронда — вот, дескать, я переставлю всю классику и покажу вам, как меня ругать за Андрея Тарковского. Отношусь я к этому достаточно плохо. Вообще я заступаюсь за Андреасяна, он очень хорош в жанре трагедии, драмы, считаю удачами такие его картины, как “Мужское слово”, “Землетрясение”, “Непрощенный” и тем более замечательная работа “Жизнь по вызову”. Но он упорно делает экранизации. Пока в этом жанре у него ничего удачного не получилось», — сказал Шпагин.
Собеседник НСН отметил, что Андреасян делает в экранизациях упор на красивую картинку в ущерб смыслу и достоверности.
«Чтобы сделать интересную экранизацию, нужно очень серьезное взаимодействие с мастером на глубинном уровне, открытие его новых граней. Первооткрыватель такого подхода — Михаил Швейцер со своим “Золотым теленком”. До него были достаточно иллюстративные экранизации либо все переиначивающие авторские, коих было гораздо меньше. Швейцер же открыл жанр глубинной иллюстрации. Потом Никита Михалков снял “Неоконченную пьесу для механического пианино”, это вольное взаимодействие с классиком без соблюдения его буквы и духа. И эта фантазия в какой-то степени приближала Антона Чехова к нам — потому он и классик, потому что он жив. У Андреасяна же третий подход в экранизациях — подход в стиле 1940-50-х годов: главное, чтобы картинка была красивой, а остальное не важно. Даже актеры в его экранизациях не подходят — достаточно вспомнить абсолютно пролетарское лицо Виктора Добронравова в роли Евгения Онегина. Не вижу смысла в таких экранизациях. Но самое интересное, что “Онегин” и другие картины Андреасяна имеют успех у публики. Сегодня это самый успешный российский режиссер, который приносит деньги в казну», — добавил критик.
В заключение Шпагин признался, что попробовал бы на роль Остапа Бендера Ивана Янковского.
«Лет двадцать назад я думал, что идеальный Бендер — Николай Фоменко. Потом вышла экранизация мюзикла Максима Дунаевского “Двенадцать стульев” с Фоменко в роли Бендера, а Кису там сыграл совершенно прекрасный Илья Олейников. Фильм все равно получился плохой, его все забыли. Если режиссура плохая, какая разница, хорошо играют актеры или нет? Я бы попробовал Ивана Янковского на роль Бендера. Сергей Безруков точно не подходит — он слишком аристократичный. А на роль Кисы Воробьянинова может быть огромное количество актеров. У меня нет желания что-либо советовать Андреасяну, потому что, боюсь, что бы он ни поставил, это будет еще хуже, чем сериал Ульяны Шилкиной “Золотой теленок” с Олегом Меньшиковым», — заключил он.
Ранее Шпагин назвал лучшими экранизациями 2026 года «Уволить Жору» и «Королек моей любви» Марюса Вайсберга, «Волчок» Константина Смирнова, а также ленту о спецоперации «Малыш» Андрея Симонова. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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