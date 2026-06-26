Риелторы оценили шансы продать замок Пугачевой за полмиллиарда рублей

Стоимость подмосковного замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина (признан иностранным агентом в РФ) в 500 миллионов рублей абсолютно не соответствует рыночным реалиям, а сама недвижимость рискует навсегда остаться неликвидной. Такое мнение в эксклюзивном комментарии изданию aif.ru высказал риелтор Константин Муравьев.

Специалист отметил, что даже с учетом дорогого ремонта озвученная цифра на особняк в деревне Грязь выглядит совершенно нереальной. При этом долгое отсутствие должного ухода за особняком станет для потенциальных покупателей весомым поводом требовать существенную скидку.

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Главной проблемой риелтор считает не столько физическое состояние здания, сколько его эстетическую и функциональную устарелость. По словам риелтора, молодежь считает подобные архитектурные излишества кринжем, а здравых людей, готовых жить в таком доме-замке, практически не существует.

Муравьев добавил, что приобрести такую недвижимость сможет разве что преданный фанат певицы, и то вряд ли за запрашиваемую сумму. Здания в подобном стиле возводились в девяностые или начале двухтысячных годов, поэтому сейчас они вызывают у окружающих только смех и чувство неловкости.

Между тем в Москве суд взыскал с Аллы Пугачевой 17 тысяч рублей долга за коммуналку, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ПодмосковьеНедвижимостьАлла Пугачева

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