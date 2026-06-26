Риелторы оценили шансы продать замок Пугачевой за полмиллиарда рублей

Главной проблемой риелтор считает не столько физическое состояние здания, сколько его эстетическую и функциональную устарелость. По словам риелтора, молодежь считает подобные архитектурные излишества кринжем, а здравых людей, готовых жить в таком доме-замке, практически не существует.

Муравьев добавил, что приобрести такую недвижимость сможет разве что преданный фанат певицы, и то вряд ли за запрашиваемую сумму. Здания в подобном стиле возводились в девяностые или начале двухтысячных годов, поэтому сейчас они вызывают у окружающих только смех и чувство неловкости.

Между тем в Москве суд взыскал с Аллы Пугачевой 17 тысяч рублей долга за коммуналку, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

