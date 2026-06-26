Народный артист Стеблов раскрыл детали своей госпитализации

По словам артиста, инцидент действительно имел место, но все благополучно разрешилось. Ранее в прессе появлялась информация, что популярный актер попал в медицинское учреждение с подозрением на осложнение паховой грыжи.

Евгений Стеблов снялся более чем в 80 кинокартинах за свою карьеру. Зрители знают его по культовым лентам «Я шагаю по Москве», «По семейным обстоятельствам» и «Собака Баскервилей».

Накануне появилась информация, что актрису Марию Порошину экстренно госпитализировали в Москве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

