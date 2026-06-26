Ущерб от землетрясений в Венесуэле оценили в $6,7 млрд

ООН оценила прямой ущерб от землетрясений, произошедших на этой неделе в Венесуэле, в $6,7 млрд. По данным организации, стихия затронула почти 2 млн зданий, а экономический урон составил около 6% совокупного ВВП пяти наиболее пострадавших штатов, включая Каракас, сообщает Bloomberg.

Сейсмической интенсивности, способной вызвать как минимум умеренные повреждения инфраструктуры, подверглись 8,6 млн человек, преимущественно на севере страны. Из 1,7 млн поврежденных зданий 1,2 млн располагались в зонах сильных толчков, а около 5 000 — в районах с «жестокой» интенсивностью.