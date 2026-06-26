Ущерб от землетрясений в Венесуэле оценили в $6,7 млрд

ООН оценила прямой ущерб от землетрясений, произошедших на этой неделе в Венесуэле, в $6,7 млрд. По данным организации, стихия затронула почти 2 млн зданий, а экономический урон составил около 6% совокупного ВВП пяти наиболее пострадавших штатов, включая Каракас, сообщает Bloomberg.

Сейсмической интенсивности, способной вызвать как минимум умеренные повреждения инфраструктуры, подверглись 8,6 млн человек, преимущественно на севере страны. Из 1,7 млн поврежденных зданий 1,2 млн располагались в зонах сильных толчков, а около 5 000 — в районах с «жестокой» интенсивностью.

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Временное правительство Дельси Родригес, возглавившее страну в январе, сделало ставку на наращивание нефтедобычи и приток зарубежных инвестиций. Несмотря на то, что нефтяная инфраструктура пострадала от стихии минимально, общий экономический урон, по всей видимости, затормозит процесс восстановления республики.

Ранее Владимир Путин направил телеграмму уполномоченному президенту Венесуэлы Делси Родригес, в которой выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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