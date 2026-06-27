Жители Севастополя снова смогут покупать бензин по QR-кодам
В Севастополе с 27 июня возобновляется продажа топлива по QR-кодам. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев. При этом сохранится лимит на заправку не более 20 литров на один автомобиль.
Для получения кода жителям необходимо выбрать тип горючего, указать госномер машины и подать соответствующую заявку. Выданный код будет действовать с 9 до 21 часа следующего дня.
Выдача QR-кодов начнется в 22:36 в пятницу, 26 июня, уточнил губернатор. Отпуск топлива в тару по-прежнему остается под запретом, заправить можно только сам автомобиль.
Ограничения на продажу бензина в регионе действуют с начала месяца, а 26 июня в Крыму и Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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