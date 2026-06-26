Минпросвещения сообщило о завершении вывоза детей из «Артека»
Министерство просвещения России объявило о завершении организованного вывоза детей из международного детского центра «Артек» в Крыму. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Мероприятия по выезду отдыхающих провели в связи с временной приостановкой летней оздоровительной кампании в республике. Детей отправили по домам, а также направили в оздоровительные лагеря Краснодарского края.
Параллельно продолжается выезд детей из трех других крымских лагерей загородного типа. Подростки покидают учреждения как самостоятельно вместе с родителями, так и в составе организованных групп.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о приостановке до 1 сентября бронирования, приема и размещения детей в организациях отдыха на территории региона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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