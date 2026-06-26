Минпросвещения сообщило о завершении вывоза детей из «Артека»

Мероприятия по выезду отдыхающих провели в связи с временной приостановкой летней оздоровительной кампании в республике. Детей отправили по домам, а также направили в оздоровительные лагеря Краснодарского края.

Параллельно продолжается выезд детей из трех других крымских лагерей загородного типа. Подростки покидают учреждения как самостоятельно вместе с родителями, так и в составе организованных групп.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о приостановке до 1 сентября бронирования, приема и размещения детей в организациях отдыха на территории региона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

