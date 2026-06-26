Буркина-Фасо разорвала дипотношения с Францией

В коммюнике отмечается, что такой шаг стал итогом всесторонней оценки двусторонних связей. В правительстве констатировали отсутствие условий для взаимодействия, которые должны базироваться на взаимном уважении, доверии и невмешательстве во внутренние дела.

Власти африканской страны обвинили Париж в проведении политики, направленной против их национальных интересов. В заявлении подчеркиваются неоколониальные устремления Франции, на фоне которых Буркина-Фасо приняла решение защитить свой суверенитет.

Ранее Служба внешней разведки РФ предупреждала, что Франция готовит неоколониальные перевороты в Африке, включая Буркина-Фасо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

