Буркина-Фасо разорвала дипотношения с Францией
Правительство Буркина-Фасо приняло решение о полном разрыве дипломатических отношений с Францией с 26 июня 2026 года. Об этом говорится в официальном заявлении властей африканской республики, передает ТАСС.
В коммюнике отмечается, что такой шаг стал итогом всесторонней оценки двусторонних связей. В правительстве констатировали отсутствие условий для взаимодействия, которые должны базироваться на взаимном уважении, доверии и невмешательстве во внутренние дела.
Власти африканской страны обвинили Париж в проведении политики, направленной против их национальных интересов. В заявлении подчеркиваются неоколониальные устремления Франции, на фоне которых Буркина-Фасо приняла решение защитить свой суверенитет.
Ранее Служба внешней разведки РФ предупреждала, что Франция готовит неоколониальные перевороты в Африке, включая Буркина-Фасо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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