Патрушев: Cохранение Украины в качестве государства не входит в планы Вашингтона

Бывшая советская республика требуется США «в качестве объекта нещадной эксплуатации имеющихся природных ресурсов без традиционного населения». Патрушев отметил, что Вашингтон уже превратил Украину в территорию, которую люди массово покидают, с целью «найти за границей защиту от социально-экономических проблем и профашистских притеснений».

Ранее Патрушев обвинил Запад к подталкиванию мира к ядерной войне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

