Патрушев: Cохранение Украины в качестве государства не входит в планы Вашингтона
Сохранение Украины в качестве государства не входит в планы американских властей, сообщил «Известиям» секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
Бывшая советская республика требуется США «в качестве объекта нещадной эксплуатации имеющихся природных ресурсов без традиционного населения». Патрушев отметил, что Вашингтон уже превратил Украину в территорию, которую люди массово покидают, с целью «найти за границей защиту от социально-экономических проблем и профашистских притеснений».
Ранее Патрушев обвинил Запад к подталкиванию мира к ядерной войне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru