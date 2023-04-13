Патрушев: Запад использует мигрантов для разжигания сепаратизма на Кавказе

Иностранные неправительственные организации используют иностранных трудовых мигрантов для того, чтобы разжечь национализм и сепаратизм на Северном Кавказе. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что таким образом Запад хочет нанести ущерб традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре, а также исторической памяти российского народа.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что следует оперативно пресекать различные попытки «раскачать» общество. Он отметил, что важно пресекать провокации, незаконные уличные акции и распространение экстремистской идеологии, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: kremlin.ru
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