Патрушев: Запад использует мигрантов для разжигания сепаратизма на Кавказе
Иностранные неправительственные организации используют иностранных трудовых мигрантов для того, чтобы разжечь национализм и сепаратизм на Северном Кавказе. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что таким образом Запад хочет нанести ущерб традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре, а также исторической памяти российского народа.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что следует оперативно пресекать различные попытки «раскачать» общество. Он отметил, что важно пресекать провокации, незаконные уличные акции и распространение экстремистской идеологии, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru