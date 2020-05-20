«Патриотическая мобилизация»: Как парад Победы повлияет на поправки в Конституцию

В администрации президента России рассматривают вариант с проведением голосования по поправкам в Конституцию и военного парада в честь 75- годовщины Победы в один день — 24 июня, сообщили близкие к Кремлю источники РБК. Символично, что именно 24 июня состоялся Парад Победы 1945 года. В качестве резервной даты для проведения военного парада также рассматривается 3 сентября. Однако, окончательного решения по этому вопросу всё ещё нет: власти будут учитывать эпидемиологическую ситуацию, которая начала улучшаться только на этой неделе.

Президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко в эфире НСН рассказал, как проведение Парада Победы и голосования по поправкам в Конституцию в один день может повлиять на результаты голосования.