«Патриотическая мобилизация»: Как парад Победы повлияет на поправки в Конституцию

Политолог Евгений Минченко заявил НСН, что проведение парада Победы и голосования по поправкам в Конституцию в один день, даст прибавку к результату за поправки.

В администрации президента России рассматривают вариант с проведением голосования по поправкам в Конституцию и военного парада в честь 75- годовщины Победы в один день — 24 июня, сообщили близкие к Кремлю источники РБК. Символично, что именно 24 июня состоялся Парад Победы 1945 года. В качестве резервной даты для проведения военного парада также рассматривается 3 сентября. Однако, окончательного решения по этому вопросу всё ещё нет: власти будут учитывать эпидемиологическую ситуацию, которая начала улучшаться только на этой неделе.

Президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко в эфире НСН рассказал, как проведение Парада Победы и голосования по поправкам в Конституцию в один день может повлиять на результаты голосования.

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«Процедура голосования по поправкам в Конституцию в принципе более либеральная, чем процедура голосования на выборах. В прошлый раз вообще рассматривался вариант сбора голосов дистанционно. И эти меры могут решить вопросы с явкой. А объединение Парада и голосования по поправкам, это такая патриотическая мобилизация, и я думаю, что прибавку к результату за поправки в Конституцию она даст», - сказал Евгений Минченко.

Ранее председатель Российского союза ветеранов Михаил Моисеев в эфире НСН заявил о готовности армии и населения к проведению парада. По его словам, как только эпидемиологическая ситуация придет в норму, парад обязательно нужно провести. «Если к 24 июня будет хорошая обстановка, то нужно проводить! Войска готовы. Весь флот провел парады. ВКС провели парады. Армия готова. Но нужно думать о состоянии здоровья всех тех, кто стоит в строю, кого мы призываем. Безопасность нужно обеспечивать», - сообщил Моисеев.

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ФОТО: НСН//Андрей Поташов
ТЕГИ:Поправки Парад Победы
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