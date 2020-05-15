«Парад Победы ждут все!» Ветеран предложил провести его 7 сентября
Председатель Российского союза ветеранов Михаил Моисеев в эфире НСН заявил о готовности армии к проведению парада.
Генсек ОДКБ Станислав Зась, который представляет Белоруссию, предложил провести парад Победы в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны 24 июня или в начале сентября. По его словам, это было бы символично. Того же числа в 1945 году прошел исторический парад на Красной площади в честь победы СССР над Германией в Великой Отечественной войне.
Председатель Российского союза ветеранов Михаил Моисеев в эфире НСН заявил о готовности армии и населения к проведению парада. По его словам, как только эпидемиологическая ситуация придет в норму, парад обязательно нужно провести.
«Если к 24 июня будет хорошая обстановка, то нужно проводить! Войска готовы. Весь флот провел парады. ВКС провели парады. Армия готова. Но нужно думать о состоянии здоровья всех тех, кто стоит в строю, кого мы призываем. Безопасность нужно обеспечивать. Но для меня, например, еще одна важна дата - 7 сентября 1945 года -парад войск стран-победителей в Берлине - СССР, Америка, Англия, Франция. Парад принимал Жуков. Парад в этом году должен быть, его ждут ветераны и все население нашей многострадальной матушки-России. В каждой семье кто-то погиб в этой страшной войне. Парад будет, и пройдет "Бессмертный полк". 75 лет победы! Такой даты больше не будет», - добавил он.
Ранее Белоруссия стала единственной страной в мире, которая отпраздновала День Победы военным парадом. По словам президента республики Александра Лукашенко, иначе он просто не мог поступить. В свою очередь Россия отказалась от парада в связи с коронавирусом.
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