«Парад Победы ждут все!» Ветеран предложил провести его 7 сентября

Генсек ОДКБ Станислав Зась, который представляет Белоруссию, предложил провести парад Победы в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны 24 июня или в начале сентября. По его словам, это было бы символично. Того же числа в 1945 году прошел исторический парад на Красной площади в честь победы СССР над Германией в Великой Отечественной войне.

Председатель Российского союза ветеранов Михаил Моисеев в эфире НСН заявил о готовности армии и населения к проведению парада. По его словам, как только эпидемиологическая ситуация придет в норму, парад обязательно нужно провести.