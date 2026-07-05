Пашинян впервые после выборов приедет в Россию
Премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые после победы его партии на парламентских выборах посетит Россию. Об этом говорится на официальном сайте правительства РФ.
В пресс-службе рассказали, что визит армянского политика запланирован на 6 июля в рамках международной промышленной выставки «Иннопром». Известно, что он приедет в Екатеринбурге и примет там участие в пленарной сессии. Кроме того, отмечается, что в программу поездки Пашиняна входят переговоры с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
1 июля между ними состоялся телефонный разговор, инициатором которого стала армянская сторона. По итогам беседы пресс-служба правительства РФ объявила, что премьер-министры «обсудили актуальные вопросы российско-армянского взаимодействия в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях».
Ранее армянский политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в интервью НСН подчеркнул, что никакого выбора у Армении между вступлением в ЕС и членством в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) не стоит, так как только подача Ереваном заявки на кандидатство в ЕС — это даже не перспектива этого десятилетия.
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