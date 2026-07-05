В Нью-Йорке Бруклинский мост загорелся из-за салюта в честь Дня независимости
В США в Нью-Йорке на участке Бруклинского моста начался пожар из-за запущенных с конструкции салютов во время празднования Дня независимости страны. Об этом сообщает издание New York Post.
Отмечается, что речь идет о шоу, проходившем над Ист-Ривер. На видео, опубликованном на YouTube-канале газеты, видно, как вокруг конструкции моста взрываются салюты, после чего ее небольшой участок охватывает огонь.
«Два других участка также, судя по всему, горели, когда пиротехнику запускали с этого пролета моста», - указано в материале.
Издание писало, что все возгорания потухли в течение минуты, при этом пока неясно, какой ущерб получила конструкция.
4 июля в США отмечали 250-летие основания государства, что традиционно празднуется в годовщину принятия Декларации независимости в Филадельфии в 1776 году.
Ранее президент Союза торговых центров Булат Шакиров в интервью НСН рассказал, что всю территорию ТЦ невозможно защитить от атак БПЛА, но необходимо защищать такие важные объекты, как газовая котельная, ТП и электроузлы, установка защитного оборудования дешевле, чем устранение последствий, и оно убережет торговые центры от самой страшной для них стихии — пожаров.
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