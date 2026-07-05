В Нью-Йорке Бруклинский мост загорелся из-за салюта в честь Дня независимости

В США в Нью-Йорке на участке Бруклинского моста начался пожар из-за запущенных с конструкции салютов во время празднования Дня независимости страны. Об этом сообщает издание New York Post.

Отмечается, что речь идет о шоу, проходившем над Ист-Ривер. На видео, опубликованном на YouTube-канале газеты, видно, как вокруг конструкции моста взрываются салюты, после чего ее небольшой участок охватывает огонь.

«Два других участка также, судя по всему, горели, когда пиротехнику запускали с этого пролета моста», - указано в материале.