В РФ создали снижающий побочные эффекты лучевой терапии препарат

Он рассказал, что в настоящий момент этот препарат проходит необходимую экспертизу. По словам академика, еще рано говорить о его широком применении, но полученные результаты помогут осторожно смотреть на перспективы направления.

Каприн подчеркнул, что такие разработки важны для обеспечения радиационной безопасности, в том числе при ЧС техногенного характера.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в интервью НСН заметил, что стремление выявить болезни на ранней стадии порой приводит к избыточной диагностике.