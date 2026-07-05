В РФ создали снижающий побочные эффекты лучевой терапии препарат

В России разработали снижающий побочные эффекты при лучевой терапии препарат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного онколога, гендиректора НМИЦ радиологии Минздрава академика РАН Андрея Каприна.

Онкологический прорыв: Как Южная Корея лечит рак у пациентов из России

Он рассказал, что в настоящий момент этот препарат проходит необходимую экспертизу. По словам академика, еще рано говорить о его широком применении, но полученные результаты помогут осторожно смотреть на перспективы направления.

Каприн подчеркнул, что такие разработки важны для обеспечения радиационной безопасности, в том числе при ЧС техногенного характера.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в интервью НСН заметил, что стремление выявить болезни на ранней стадии порой приводит к избыточной диагностике.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:МедицинаЛекарстваЛечениеОнкологияРАН

Горячие новости

Все новости

партнеры