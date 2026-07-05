МО: В Черниговской области ВС РФ уничтожили заправлявшие технику ВСУ АЗС

ВС России с помощью БПЛА «Герань-2 Сикер» и «Герань-4 Сикер» ликвидировали три автозаправочные станции (АЗС) в Черниговской области, которые использовались для заправки автомобильной техники ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

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Отмечается, что удары были нанесены в районе населенных пунктов Городня, Новгород-Северский и Сновск. В ведомстве рассказали, что на объектах АЗС были зафиксированы крупные возгорания.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные уничтожили в Черниговской области газораспределительную станцию и железнодорожный состав, перевозивший грузы в интересах ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ВСУАЗСУкраинаБеспилотникиМинобороны РФ

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