МО: В Черниговской области ВС РФ уничтожили заправлявшие технику ВСУ АЗС

Отмечается, что удары были нанесены в районе населенных пунктов Городня, Новгород-Северский и Сновск. В ведомстве рассказали, что на объектах АЗС были зафиксированы крупные возгорания.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные уничтожили в Черниговской области газораспределительную станцию и железнодорожный состав, перевозивший грузы в интересах ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».