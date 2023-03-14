Армения отказалась от услуг России на переговорах с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Германию и США в качестве посредников на переговорах с Азербайджаном.

Баку оказался недоволен потенциальным посредничеством Франции, отметил Пашинян. Премьер предложил обсуждать переговоры в пятистороннем формате, в который войдут конфликтующие стороны, а также Берлин, Вашингтон и Евросовет.

Он также уточнил, что после брюссельских встреч не выполнялись достигнутые договоренности.

«Мы не против встреч, но давайте попунктно выполнять достигнутые договоренности», - цитирует Пашиняна РИА Новости.

Речь, в частности, шла об разблокировке транспортных коммуникаций, а также освобождении военнопленных. Армянский премьер добавил, что на сегодняшний день встреча с азербайджанской стороной не запланирована.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал виновных в поражении страны в Нагорном Карабахе, а также сообщил, что ОДКБ «оставляет свои позиции» в регионе.

