Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Карабахе
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, политики обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Беседа состоялась по инициативе армянского премьера. Политики рассмотрели практические аспекты реализации всего договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана. Путин и Пашинян обсудили в том числе «обеспечение стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе, восстановление экономических и транспортных связей в регионе», подготовку мирного договора Еревана и Баку.
Отмечается, что Путин подчеркнул необходимость решения вопросов по Карабаху «в конструктивном ключе» и взаимодействии с размещенными в регионе российскими миротворцами.
Ранее российский лидер поговорил по телефону с иранским коллегой Ибрахимом Раиси.
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