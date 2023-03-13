Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Карабахе

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, политики обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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Беседа состоялась по инициативе армянского премьера. Политики рассмотрели практические аспекты реализации всего договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана. Путин и Пашинян обсудили в том числе «обеспечение стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе, восстановление экономических и транспортных связей в регионе», подготовку мирного договора Еревана и Баку.

Отмечается, что Путин подчеркнул необходимость решения вопросов по Карабаху «в конструктивном ключе» и взаимодействии с размещенными в регионе российскими миротворцами.

Ранее российский лидер поговорил по телефону с иранским коллегой Ибрахимом Раиси.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Смирнов
ТЕГИ:Телефонный РазговорНагорный КарабахАрменияНикол ПашинянВладимир Путин
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