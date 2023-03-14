Пашинян: ОДКБ выходит из Армении

Армения обеспокоена тем, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) оставляет свои позиции в республике, при этом Ереван не собирается покидать объединение. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В ОДКБ не исключают присоединения новых стран

Политик напомнил, что в прошлом году генсек ОДКБ выразил опасения, что республика выйдет из организации.

«Я ответил, что эти опасения не к месту, но к месту другие опасения ... и они касаются того, что ОДКБ выйдет из Армении. И моя оценка такова, что, желая того или не желая, ОДКБ выходит из Армении», — цитирует Пашиняна ТАСС.

Как отметил глава правительства, это беспокоит армянские власти. Премьер подчеркнул, что Ереван продолжает последовательно работать с ОДКБ.

Ранее ОДКБ перенесла учения «Нерушимое братство» из Армении на территорию Киргизии.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ОДКБАрменияНикол Пашинян
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры