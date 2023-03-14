Пашинян: ОДКБ выходит из Армении
Армения обеспокоена тем, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) оставляет свои позиции в республике, при этом Ереван не собирается покидать объединение. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Политик напомнил, что в прошлом году генсек ОДКБ выразил опасения, что республика выйдет из организации.
«Я ответил, что эти опасения не к месту, но к месту другие опасения ... и они касаются того, что ОДКБ выйдет из Армении. И моя оценка такова, что, желая того или не желая, ОДКБ выходит из Армении», — цитирует Пашиняна ТАСС.
Как отметил глава правительства, это беспокоит армянские власти. Премьер подчеркнул, что Ереван продолжает последовательно работать с ОДКБ.
Ранее ОДКБ перенесла учения «Нерушимое братство» из Армении на территорию Киргизии.
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