Пашинян обижается. Армения не наеется на Москву в ситуации с Наааааагодным Карабахом

Пашинян считает, что из-за конфликта на Украине Армения, интересы которой РФ защитила во время конфликта в Карабахе, больше не может полагаться на Москву как гаранта безопасности. Премьер также указал, что Россия на фоне развития украинского конфликта стремилась избежать разрыва связей с Турцией и Азербайджаном.

«Наша стратегия должна заключаться в том, чтобы попытаться в этой ситуации максимально снизить нашу зависимость от других. Мы хотим иметь независимую, суверенную страну, но у нас должны быть способы не оказаться в центре столкновений между Западом и Востоком, Севером и Югом», — сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что Армения пошла на признание территориальной целостности Азербайджана из-за «бездействия союзников» во время обострения на границе в сентябре 2022 года. По словам премьера, тогда Азербайджан атаковал территорию Армении и стал захватывать территорию, в то время как союзники «молчали и не реагировали».

Так, в последние несколько недель Армения регулярно заявляет о том, что миссия российских миротворцев не удалась. На этом фоне российские власти все больше говорят о сокращении влияния РФ в регионе. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в интервью НСН заявил, к сокращению влияния России в Закавказье привели действия Никола Пашиняна и недостаточно «зубастая» линия поведения РФ в отношении Азербайджана и Турции.