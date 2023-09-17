Пашинян обижается. Армения не наеется на Москву в ситуации с Наааааагодным Карабахом

Премьер Армении руководствуется личной обидой в отношениях с Москвой, чего не должен делать политик, считает депутат Госдумы Леонид Калашников



Армения не намерена менять внешнюю политику, она направлена на интересы страны, передает ТАСС итоги брифинга премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По его словам, внешнеполитическая работа властей прозрачна.

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Пашинян считает, что из-за конфликта на Украине Армения, интересы которой РФ защитила во время конфликта в Карабахе, больше не может полагаться на Москву как гаранта безопасности. Премьер также указал, что Россия на фоне развития украинского конфликта стремилась избежать разрыва связей с Турцией и Азербайджаном.

«Наша стратегия должна заключаться в том, чтобы попытаться в этой ситуации максимально снизить нашу зависимость от других. Мы хотим иметь независимую, суверенную страну, но у нас должны быть способы не оказаться в центре столкновений между Западом и Востоком, Севером и Югом», — сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что Армения пошла на признание территориальной целостности Азербайджана из-за «бездействия союзников» во время обострения на границе в сентябре 2022 года. По словам премьера, тогда Азербайджан атаковал территорию Армении и стал захватывать территорию, в то время как союзники «молчали и не реагировали».

Так, в последние несколько недель Армения регулярно заявляет о том, что миссия российских миротворцев не удалась. На этом фоне российские власти все больше говорят о сокращении влияния РФ в регионе. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в интервью НСН заявил, к сокращению влияния России в Закавказье привели действия Никола Пашиняна и недостаточно «зубастая» линия поведения РФ в отношении Азербайджана и Турции.

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«Армения, намерения и цели Турции и Азербайджана – это две части одной медали, которые вместе называются "драматическое сокращение влияния России в Закавказье". Приход Пашиняна и наша недостаточно зубастая линия поведения, когда дело касается Азербайджана и Турции… Все это вместе взятое теперь дает всходы. Прежде всего, надо заботиться о своей чести. Мы поручились за то, что Лачинский коридор будет под нашим контролем... Добейтесь того, чтобы это так и было!», - сказал Затулин.

По мнению главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, сегодня в премьер-министре Армении Николе Пашиняне проявились все худшие качества, которые «сидели» в нем раньше, и обида – одна из них. Об этом заявил он в эфире НСН.

«Пашинян словно задался целью после провокации с американскими учениями каждый день какие-нибудь гадости говорить. В нем проявилось все то, что сидело до этого. Я с ним встречался, когда он бегал по улицам Еревана, его движение называлось «Ёлк» - выход. Выход из ОДКБ, выход из всех структур… Я тогда задал ему вопрос – он еще не был премьером. Вы действительно хотите выйти из ОДКБ, из Евразийского экономического союза? Он ответил мне «нет, не хочу», - рассказал Калашников.

13 сентября армянский премьер-министр Никол Пашинян объявил, что правительство Армении отправило Римский статут в парламент, и он будет ратифицирован в соответствии с позицией премьера страны. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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До этого Пашинян заявлял, что присоединение к МУС связано с ситуацией на границе республики с Азербайджаном.

В воскресенье посол по особым поручениям армянского МИД Эдмон Марукян рассказал о предложениях по ситуации с подготовкой ратификации республикой Римского статута об учреждении Международного уголовного суда (МУС). Они направлены в Москву, с которой армянские власти обсуждают эти инициативы.

«Понятно, что Римский статут ратифицируется не против Российской Федерации, а из-за военных преступлений, совершенных на территории Республики Армения азербайджанской стороной. Наши российские партнеры хорошо об этом осведомлены. Эти дела должны стать объектом международного уголовного преследования», — цитирует дипломата ТАСС.

Ранее, 8 сентября, посла Амении Вагаршака Арутюняна вызвали в МИД РФ. Он получил представление из-за действий Ереван, которые Москва воспринимает как недружественные. При этом МИД РФ исходит из того, что Россия и Армения остаются союзниками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»..

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Смирнов
ТЕГИ:Нагорный КарабахНикол ПашинянАрмения

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