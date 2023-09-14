Госдеп призвал немедленно разблокировать трассу в Нагорный Карабах

США выступают за немедленное открытие Лачинского коридора в Нагорный Карабах, заявил в ходе брифинга пресс-секретарь Госдепартамента Мэттью Миллер.

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Он отметил, что США дали понять руководству Армении и Азербайджана, что хотят немедленного открытия Лачинского коридора. Представитель Госдепа указал на тяжелую гуманитарную ситуацию в регионе, пишет ТАСС.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на прошлой неделе сообщил о переброске войск Азербайджана к границе.

Глава МИД России Сергей Лавров в минувшее воскресенье заявил, что утверждения о том, что РФ «сдала» Нагорный Карабах Азербайджану не соответствуют действительности, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:АзербайджанАрменияНагорный КарабахГосдеп США

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