Госдеп призвал немедленно разблокировать трассу в Нагорный Карабах
США выступают за немедленное открытие Лачинского коридора в Нагорный Карабах, заявил в ходе брифинга пресс-секретарь Госдепартамента Мэттью Миллер.
Он отметил, что США дали понять руководству Армении и Азербайджана, что хотят немедленного открытия Лачинского коридора. Представитель Госдепа указал на тяжелую гуманитарную ситуацию в регионе, пишет ТАСС.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на прошлой неделе сообщил о переброске войск Азербайджана к границе.
Глава МИД России Сергей Лавров в минувшее воскресенье заявил, что утверждения о том, что РФ «сдала» Нагорный Карабах Азербайджану не соответствуют действительности, передает «Радиоточка НСН».
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