Госдеп призвал немедленно разблокировать трассу в Нагорный Карабах

Он отметил, что США дали понять руководству Армении и Азербайджана, что хотят немедленного открытия Лачинского коридора. Представитель Госдепа указал на тяжелую гуманитарную ситуацию в регионе, пишет ТАСС.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на прошлой неделе сообщил о переброске войск Азербайджана к границе.

Глава МИД России Сергей Лавров в минувшее воскресенье заявил, что утверждения о том, что РФ «сдала» Нагорный Карабах Азербайджану не соответствуют действительности, передает «Радиоточка НСН».

