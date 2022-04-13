Пасечник запретил работу миссии ОБСЕ в ЛНР

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в своём Telegram-канале заявил, что до 30 апреля все сотрудники миссии ОБСЕ должны выехать за пределы республики.

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По его словам, несмотря на окончание мандата, луганская команда организации продолжила свою деятельность, «формируя на европейских политических площадках негативный образ России, ЛНР и ДНР».

«Как руководитель признанного Россией государства я принял решение запретить деятельность специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на территории Республики с 30 апреля текущего года», - резюмировал Пасечник.

Ранее министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова заявила, СММ ОБСЕ до 30 апреля прекратит работу на территории Донецкой народной республики (ДНР).

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассЗапретЛНРОБСЕ
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