Пасечник запретил работу миссии ОБСЕ в ЛНР

По его словам, несмотря на окончание мандата, луганская команда организации продолжила свою деятельность, «формируя на европейских политических площадках негативный образ России, ЛНР и ДНР».



«Как руководитель признанного Россией государства я принял решение запретить деятельность специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на территории Республики с 30 апреля текущего года», - резюмировал Пасечник.

Ранее министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова заявила, СММ ОБСЕ до 30 апреля прекратит работу на территории Донецкой народной республики (ДНР).