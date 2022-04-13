Пасечник запретил работу миссии ОБСЕ в ЛНР
Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в своём Telegram-канале заявил, что до 30 апреля все сотрудники миссии ОБСЕ должны выехать за пределы республики.
По его словам, несмотря на окончание мандата, луганская команда организации продолжила свою деятельность, «формируя на европейских политических площадках негативный образ России, ЛНР и ДНР».
«Как руководитель признанного Россией государства я принял решение запретить деятельность специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на территории Республики с 30 апреля текущего года», - резюмировал Пасечник.
Ранее министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова заявила, СММ ОБСЕ до 30 апреля прекратит работу на территории Донецкой народной республики (ДНР).
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+11 754 / сут.
Умерли
373 тыс.+267 / сут.
Выздоровели
17,3 млн+28 135 / сут.
- Отели испанской сети RIU отказались заселять россиян
- Австрия против введения эмбарго на российский газ
- Кадыров рассказал, для чего чеченцы организуют КПП в Мариуполе
- Производитель презервативов Durex объявил об уходе из России
- Пасечник запретил работу миссии ОБСЕ в ЛНР
- В Алуште задержали мужчину, бросавшего листовки в почтовые ящики
- Суд острова Джерси заморозил активы Романа Абрамовича на $7 млрд
- Захарова обвинила украинскую сторону в намеренном затягивании переговоров
- Льготную ипотеку в России решили давать ИТ-специалистам
- Росгвардейцы обнаружили в Харьковской области опорный пункт националистов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru