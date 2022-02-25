Абхазия признала суверенность ДНР и ЛНР

Абхазия признала суверенность Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР). Соответствующий указ подписал президент республики Аслан Бжания, передает РИА Новости.

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Обращаясь к жителям республики, Бжания заявил, что внимательно следит за ситуацией вокруг Донбасса. Он выразил уверенность, что его решение поддержат все абхазцы.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Кроме того, российский лидер и главы республик Донбасса подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛНРДНР
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