Абхазия признала суверенность ДНР и ЛНР

Обращаясь к жителям республики, Бжания заявил, что внимательно следит за ситуацией вокруг Донбасса. Он выразил уверенность, что его решение поддержат все абхазцы.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Кроме того, российский лидер и главы республик Донбасса подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.