Абхазия признала суверенность ДНР и ЛНР
Абхазия признала суверенность Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР). Соответствующий указ подписал президент республики Аслан Бжания, передает РИА Новости.
Обращаясь к жителям республики, Бжания заявил, что внимательно следит за ситуацией вокруг Донбасса. Он выразил уверенность, что его решение поддержат все абхазцы.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. Кроме того, российский лидер и главы республик Донбасса подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,1 млн+123 тыс. / сут.
Умерли
349 тыс.+787 / сут.
Выздоровели
13,1 млн+167 тыс. / сут.
- Псаки подтвердила введение США санкций против Путина и Лаврова
- Сбербанк в Чехии приостановил работу из-за нападений на сотрудников
- CNN: США введут санкции против Путина 25 февраля
- Meta: власти РФ просили убрать «независимую проверку фактов» в СМИ на платформе
- Зеленский предупредил лидеров ЕС, что возможно они видят его живым в последний раз
- Зеленский обсудил с Байденом «антивоенную коалицию»
- Сербия не намерена вводить санкции против РФ
- Великобритания объявила о введении санкций лично против Путина и Лаврова
- «Аэрофлот» приостанавливает рейсы в Лондон и Дублин до 23 мая
- Захарова: Москва ответит на санкции против Путина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru