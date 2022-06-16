Сирия начнет процедуру признания ДНР и ЛНР

Президент Сирии Башар Асад намерен дать указание начать процедуру официального признания Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает Мининформации ДНР.

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«Президент Сирии Башар Асад поздравил делегацию ДНР с освобождением большей части республики и заявил, что даст МИД САР указание начать процедуру официального признания ДНР и ЛНР» — указывает ведомство в своем Telegram-канале.

Как отметил глава МИД Сирии Фейсал Микдад, к процедуре приступят незамедлительно.

Россия признала суверенитет ДНР и ЛНР 21 февраля 2022 года. Независимость республик Донбасса также признали в Абхазии и Южной Осетии.

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ФОТО: РИА Новости
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