Место встречи - Пекин: Первый день визита Путина в КНР

Так, Путин встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который рассказал о сложной обстановке, в которой проходил диалог с российским президентом. Несмотря на сложность нынешних геополитических условий, Путин с удовлетворением отметил, что Венгрия является одной из множества европейских стран, с которыми отношения у России сохраняются и развиваются. Орбан, со своей стороны, добавил, что Венгрия никогда не хотела противостоять России, и наоборот – стремилась взаимно налаживать и расширять контакты, и ей это удалось.

Во время переговоров с президентом Монголии Ухнагийин Хурэлсухом Путин, отложив бумаги с речью, выразил уверенность в том, что строительство газопровода «Сила Сибири — 2», который пройдет через территорию Монголии в Китай, будет двигаться хорошем темпе. Президент Монголии заявил, что приоритетом внешней политики Улан-Батора является развитие отношений с Москвой, и пригласил российского коллегу посетить его страну.

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит начал беседу с Путиным на русском языке, который он выучил филологическом факультете Ленинградского государственного педагогического института имени А. И. Герцена. Путин подчеркнул, что уровень политических отношений между двумя странами хороший, но надо наполнять его и экономическим содержанием.