Место встречи - Пекин: Первый день визита Путина в КНР
Владимир Путин 17 октября прибыл в Пекин для участия в форуме «Один пояс — один путь». В первый день визита он встретился с лидерами пяти азиатских стран и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Чего ждет и боится весь мир от этих переговоров – в материале НСН.
Президент России Владимир Путин 17 октября прибыл в Китай на форум «Один пояс — один путь». Российский лидер посвятил первый день своей рабочей программы двусторонним переговорам.
Так, Путин встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который рассказал о сложной обстановке, в которой проходил диалог с российским президентом. Несмотря на сложность нынешних геополитических условий, Путин с удовлетворением отметил, что Венгрия является одной из множества европейских стран, с которыми отношения у России сохраняются и развиваются. Орбан, со своей стороны, добавил, что Венгрия никогда не хотела противостоять России, и наоборот – стремилась взаимно налаживать и расширять контакты, и ей это удалось.
Во время переговоров с президентом Монголии Ухнагийин Хурэлсухом Путин, отложив бумаги с речью, выразил уверенность в том, что строительство газопровода «Сила Сибири — 2», который пройдет через территорию Монголии в Китай, будет двигаться хорошем темпе. Президент Монголии заявил, что приоритетом внешней политики Улан-Батора является развитие отношений с Москвой, и пригласил российского коллегу посетить его страну.
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит начал беседу с Путиным на русском языке, который он выучил филологическом факультете Ленинградского государственного педагогического института имени А. И. Герцена. Путин подчеркнул, что уровень политических отношений между двумя странами хороший, но надо наполнять его и экономическим содержанием.
Что же касается непосредственно встреч Путина с лидерами Таиланда и Вьетнама, то очевидно, что потенциал экономического взаимодействия с этими странами пока слабо реализован. К примеру, товарооборот России с Таиландом в 2022 году составил два миллиарда долларов, с Вьетнамом – 4,6 миллиардов долларов. В условиях ухода части западных компаний из России, экономике этих стран, причисляемым к «азиатскими тиграми 2-й волны», есть что предложить России, и наоборот. И эти встречи призваны подстегнуть реализацию этого потенциала.
Так, Путин на встрече с премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином заверил, что РФ будет делать все для развития отношений с Таиландом. Глава российского государства рассчитывает, что правительствам двух стран удастся нарастить товарооборот. Присутствующие на встрече журналисты обратили внимание на розовые носки тайского премьера. Такой ход крайне удивил представителей СМИ, учитывая обычно строго официальный на таких встречах протокол. Выяснилось, что выбор цвета носков премьером Таиланда связан с культурными традициями страны. Там розовый - цвет вторника. У каждого дня недели есть свой цвет. Завтра премьер Тайланда расцветит официоз саммита чем-то зеленым.
Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг выразил свою благодарность добрым русским людям и восхищение красивыми пейзажами России.
«В сердце многих вьетнамцев и в моем сердце всегда хранится образ красивого пейзажа России, образ о русском характере, образ о добрых русских людях. Все это мы получали и почувствовали, когда мы посещали и учились в России», - сказал вьетнамский лидер.
На торжественный международный банкет Си Цзиньпина Путин зашел первым из приглашенных гостей. Мировые СМИ акцентируют на этом внимание, так как китайский протокол говорит о многом. Ключевая встреча Владимира Путина с главой КНР состоится завтра.
Так, катарское издание Al Jazeera ставит маркер на углублении российско-китайских отношений.
«Связи между Россией и Китаем в последние годы углубились, а у Путина и Си сложилась крепкая личная дружба. Последний раз они встречались в марте в Москве», - говорится в обзоре.
Американская газета The New York Times с иронией предвкушает, что Путин и Си Цзиньпин попытаются продемонстрировать силу своего партнерства «без ограничений» в оспаривании глобального порядка, где доминирует Запад.
Британский The Guardian считает, что визит Путина в Китай подчеркивает совпадение политических приоритетов Китая и России. Присутствие Путина на саммите, несмотря на то, что Россия официально не подписала инициативу «Один пояс, один путь», подчеркивает тесные отношения между двумя странами, пишет издание.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru