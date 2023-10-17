«Пытаемся спасти все, что можно»: Путин и Орбан встретились в Китае

В переговорах участвовали глава МИД России Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак, помощник главы государства Юрий Ушаков, глава Минэкономразвития Максим Решетников. Кроме того, на встрече присутствовали гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

Как отметил Путин, Венгрия — одна из европейских стран, отношения которой с Москвой сохраняются и развиваются несмотря на ограниченные возможности контактов «в сегодняшних геополитических условиях». В свою очередь, Орбан подчеркнул, что Венгрия «никогда не хотела противостоять России» и всегда была нацелена на создание и расширение «наилучших контактов».

«Из-за военной операции и санкций наши отношения, к сожалению, очень много потеряли. Это глубоко поразило ткань того, что мы с вами совместно построили...Мы пытаемся спасти все, что можно», — подчеркнул венгерский премьер.

