Путин в Китае проведёт комплексные переговоры с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Китай проведет полноформатные переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином. Встреча состоится в среду, 18 октября «на полях» международного форума «Один пояс, один путь». Об этом сообщил представителям СМИ помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Российский лидер отправится в Пекин уже сегодня. Как уточнил Ушаков, помимо встречи Путина и Си Цзиньпина запланированы и российско-китайские переговоры в расширенном варианте с участием делегаций.

В целом, на форум «Один пояс, один путь» съедутся более 20 глав государств и правительств, в том числе из стран Азии, Африки и Латинской Америки. Причём, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по словам Ушкаова, Путин приглашен китайской стороной в качестве основного гостя.

