Путин ответил Байдену поговоркой «Век живи - век учись»

«Век живи - век учись. Надо учиться, тогда не будет стремления никого подавлять, что приводит к проблемам», - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия-24».

Президент отметил, что необходимо уметь искать компромиссы и уважать других. Подавить Россию невозможно, подчеркнул глава государства.

В интервью телеканалу CBS Байден заявил, что одной из задач его возможного второго президентского срока будет подавление России и Путина. Американский лидер считает, что Москва больше не должна «причинять проблемы», сообщает «Радиоточка НСН».

