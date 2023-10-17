Путин ответил Байдену поговоркой «Век живи - век учись»
Президент России Владимир Путин прокомментировал слова американского лидера Джо Байдена про желание подавить его.
«Век живи - век учись. Надо учиться, тогда не будет стремления никого подавлять, что приводит к проблемам», - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия-24».
Президент отметил, что необходимо уметь искать компромиссы и уважать других. Подавить Россию невозможно, подчеркнул глава государства.
В интервью телеканалу CBS Байден заявил, что одной из задач его возможного второго президентского срока будет подавление России и Путина. Американский лидер считает, что Москва больше не должна «причинять проблемы», сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru