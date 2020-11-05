Парламент Германии не признал результаты выборов в Белоруссии
Бундестаг принял резолюцию о непризнании президентских выборов в Белоруссии, сообщается на сайте однопалатного парламента Германии.
В резолюции отмечается, что действующий президент Александр Лукашенко незаконно занял свою должность, он арестовал своих политических оппонентов, использовал лояльную ему избирательную комиссию и массово фальсифицировал выборы.
Также в Бундестаге осудили использование против мирных демонстрантов спецсредств, массовые задержания и аресты лидеров белорусской оппозиции.
Сам президент Лукашенко неоднократно заявлял, что акции протеста в Белоруссии управляются из-за рубежа. Помимо Германии, результаты выборов не признают Канада, США и другие западные страны. Представители России считают Лукашенко легитимным президентом.
В Белоруссии начались протесты, когда ЦИК 9 августа в шестой раз подряд объявил Лукашенко президентом страны. Глава республики назвал протестующих террористами. СМИ сообщали, что как минимум 1300 человек получили травмы в ходе протестных акций.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,7 млн+0 / сут.
Умерли
29 217+0 / сут.
Выздоровели
1,3 млн+0 / сут.
- В «Оппозиционной платформе» допустили обсуждение импичмента Зеленскому
- Названы регионы РФ с высоким риском банкротства
- Для снижения заболеваемости в Москве продлена дистанционку для 6-11 классов
- Пригожин заявил, что Шнуров «уродует молодежь»
- Жителей Центральной России предупредили о резком похолодании
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru