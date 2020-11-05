Парламент Германии не признал результаты выборов в Белоруссии

Бундестаг принял резолюцию о непризнании президентских выборов в Белоруссии, сообщается на сайте однопалатного парламента Германии.

В резолюции отмечается, что действующий президент Александр Лукашенко незаконно занял свою должность, он арестовал своих политических оппонентов, использовал лояльную ему избирательную комиссию и массово фальсифицировал выборы.

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Также в Бундестаге осудили использование против мирных демонстрантов спецсредств, массовые задержания и аресты лидеров белорусской оппозиции.

Сам президент Лукашенко неоднократно заявлял, что акции протеста в Белоруссии управляются из-за рубежа. Помимо Германии, результаты выборов не признают Канада, США и другие западные страны. Представители России считают Лукашенко легитимным президентом.

В Белоруссии начались протесты, когда ЦИК 9 августа в шестой раз подряд объявил Лукашенко президентом страны. Глава республики назвал протестующих террористами. СМИ сообщали, что как минимум 1300 человек получили травмы в ходе протестных акций.

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ФОТО: РИА Новости/Николай Филяков
ТЕГИ:Выборы ПрезидентаПротестыБелоруссияГермания
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